На хадж в Саудовскую Аравию прибыли 1,8 млн паломников

2017-08-30 13:00 | www.oxu.az | 2

Со всего мира в Саудовскую Аравию на ежегодное паломничество (хадж), которое началось 30 августа, прибыли более чем 1,8 млн человек.

Как передает Oxu.Az, согласно данным пограничной службы, более 1,6 млн паломников прибыли воздухом.

«Наши планы учитывают прибытие более двух миллионов паломников, включая 1,73 миллиона из-за рубежа», - заявил представитель министерства иностранных дел Саудовской Аравии Мансур аль-Турки.

В этом году количество паломников будет больше, чем в прошлом, когда на хадж прибыли 1,86 млн мусульман.

Перед началом хаджа в Саудовской Аравии усилили меры безопасности. В Мекке, Медине и других священных городах размещено более двух тысяч представителей Саудовского красного полумесяца для оказания медицинской помощи паломникам.

Напомним, хадж – паломничество к священной для мусульман Мекке, которое совершается в начале 12-го месяца мусульманского лунного календаря. Совершить хадж хотя бы раз в жизни должен каждый совершеннолетний мусульманин.

Н.О.