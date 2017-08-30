Путешествие по самой длинной железной дороге в мире – глазами режиссера из Товуза (ВИДЕО, ФОТО)

2017-08-30 13:36 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - Документальный фильм режиссера Родион Исмаилова будет представлен на трех российских международных кинофестивалях, сообщает Trend Life.

Фильм вошел в конкурсную программу кинофестивалей - "Будем жить!" (Москва, с 27 августа по 9 сентября), "Саратовские страдания – 2017" (Саратов, с 22 по 27 сентября) и "Флаэртиана" (Пермь, с 15 по 21 сентября). Недавно эта картина получила главный приз за "Лучший документальный фильм" на кинофестивале Der Neue Heimatfilm в Австрии ("Новое кино о Родине").

Сюжет фильма: Путешествие по самой длинной железной дороге в мире. Истории и судьбы простых россиян, случайно встретившихся в поезде "Москва-Владивосток". Калейдоскоп рассказов пассажиров складывается в социальный портрет современного российского общества, а бесконечная дорога превращается в метафору страны, которая постоянно куда-то движется.

Родион Исмаилов родился 22 мая 1966 года в селе Кёхнагала Товузского района Азербайджана. Выпускник Санкт-Петербургского государственного университете кино и телевидения по специальности кинорежиссёр. В 1997 году совместно с Александром Башировым организовал "Дебошир Фильм - Студию". С 1997 по 1999 год - генеральный директор данной студии. С 2000 по 2005 год - президент Санкт-Петербургского фонда "Независимое кино". С 2009 года режиссёр и продюсер в продюсерском центре "ДС Фильм".

Режиссер и продюсер художественных и документальных фильмов "Железная пята олигархии", "Ноев ковчег", "Режиссёр - Николай Акимов", "Кочевье", "Моя родня", "Бэла Руденко. "Я счастливый человек!"", "Попутчики", "Плацкарт" и т.д.

Лауреат международных кинофестивалей в России, Нидерландах, Египте, Италии, Казахстане, Австрии, Хорватии и Турции.

(Автор: Вугар Иманов)