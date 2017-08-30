Азербайджан вновь отправил вертолет для тушения пожаров в Грузии

2017-08-30 13:46 | www.apa.az | 2

Азербайджан вновь отправил вертолет для тушения пожаров в Грузии.

Как сообщает АПА, на основе обращения правительства Грузии, по поручению президента Азербайджана Ильхам Алиева 1 противопожарный вертолет МЧС с экипажем из 10 человек был отправлен в Грузию.

Отметим, начавшийся вчера рядом с курортом Абастумани пожар уже охватил территорию общей площадью более 5 га. К тушению пожара были привлечены живая сила, техника и 1 вертолет. Порывистый ветер затрудняет тушение пожара. Для предотвращения пожара Украина направила самолет АН-32П с водяным баком общей емкостью 8 тонн. Ожидается, что для участия в борьбе с огнем Турция отправит в Грузию вертолет.

Напомним, несколько дней назад в Боржоми-Харагаульском национальном парке Грузии начался пожар. В ответ на обращение правительства Грузии, по поручению президента Ильхама Алиева, к тушению лесных пожаров в Грузии были привлечены 22 единицы техники, в том числе 1 вертолет и 131 человек, 2 вертолета Государственной пограничной службы (ГПС) и экипаж из 6 человек.