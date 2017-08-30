Филипп Экозьянц: Армяне сами участвуют в своем геноциде

2017-08-30 13:20 | www.oxu.az | 4

Проживающий в Харькове общественный деятель, историк, литератор и блогер армянского происхождения Филипп Экозьянц опубликовал видеоролик под названием «Переселение армян», сообщает Oxu.Az со ссылкой на haqqin.az.

Ф.Экозьянц утверждает, что в настоящее время продолжается геноцид армянского народа и принимают в нем участие сами армяне.

«И, к сожалению, сегодня мы, армяне, сами участвуем в своем геноциде. Процесс геноцида начался не 100 лет назад, как мы привыкли думать и как нас пытаются в этом убедить. 100 лет назад совершилось великое зло дня нашего народа и для всех народов Османской империи. Это зло совершалось несколько долгих лет, оно закончилось и навсегда осталось в наших сердцах. А геноцид нашего народа начался через 30 лет - в 40-е годы 20-го столетия. И начался он с появления самого слова и понятия «геноцид» и продолжается по сей день. Суть этого геноцида заключается в том, что наш армянский народ пытаются переселить из реального мира в мир виртуальный», - сказал Экозьянц.

Блогер отметил, что армян пытаются убедить в том, что на протяжении 400 лет они были неполноценными гражданами великой Османской империи, богатого, могущественного и просвещенного государства, а бесправными рабами

«Это, конечно же, не так. И я уверен, братья армяне, что мы вместе разберемся и найдем правду и тех, кто нас обманывает. Взамен истинной истории нам подбросили виртуальную древность, виртуальное величие, которые, увы, не имеют ничего общего с реальностью. В результате этого психо-исторического насилия над нашим народом мы стали врагами самим себе и даже не подозреваем об этом. Со своими сюрреалистическими претензиями и требованиями к соседним народам, в особенности к турецкому народу, мы стали изгоями в ближайшем географическом окружении. И мы никак не можем понять, что создатели понятия «геноцид», составители моральных, исторических и территориальных претензий, так красиво воспевающие жертвенный образ армянского народа, на самом деле являются нашими коварными и безжалостными врагами. Уже десятки лет мы бродим по миру, взгромоздив на себя, словно тяжкий крест, это понятие «геноцид», придуманное совершенно чужими для нас людьми», - высказался блогер.

«В конце 19-го века нашими врагами сделали турков, в конце 20-го — азербайджанцев и вот уже очень успешно прививают вирус ненависти в отношении русского народа. Как бы тяжело это ни было, нам нужно вернуться в свою реальную, естественную семью», - сказал он.

И.Ф.