В Туркменистане начинается хлопкоуборочная кампания

2017-08-30 13:45 | www.trend.az | 2

АШХАБАД / Trend/ - В Туркменистане в среду стартует хлопкоуборочная кампания в Ахалском, Лебапском и Марыйском велаятах (областях), 6 сентября к ним присоединится Дашогузский велаят, сообщает минсельводхоз Туркменистана.

Государственный заказ составляет 1 миллион 50 тысяч тонн хлопка-сырца.

"Сырье и его производные поступают на 38 хлопкоочистительных предприятий страны, хлопкопрядильные заводы и текстильные комплексы, а также на маслодельные заводы", - сообщает в среду газета «Нейтральный Туркменистан».

Хлопок составляет весомую статью экспорта Туркменистана и является востребованным сырьем для десятков современных предприятий динамично развивающейся в стране текстильной индустрии. В 2016 году было собрано 1 миллион 71 тысяч тонн.

(Автор: Гусейн Гасанов)