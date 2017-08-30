Семья Гуцериевых стала богатейшей в России по версии Forbes

2017-08-30 13:55 | www.apa.az | 2

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых богатых российских семей, первую строчку в котором в третий раз заняла семья Гуцериевых с совокупным состоянием в 9,91 миллиарда долларов.

Об этом сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости.

«Forbes составляет рейтинг самых успешных предпринимательских династий уже четвертый год. Совокупное состояние десяти богатейших семей за последний год увеличилось на два миллиарда долларов - до 27 миллиардов долларов», - говорится в сообщении.

Как отмечается, в группе «Сафмар» семьи Гуцериевых появилось два новых партнера: сын основателя группы Михаила Гуцериева Саид (его состояние журнал оценил в 770 миллионов долларов) и племянник Билан Ужахов (его состояние оценивается в 40 миллионов долларов).

Они получили по десять процентов акций компаний, которые владеют долями «Сафмар» в новых активах группы – «М.Видео» и «Эльдорадо». «С сыном Гуцериев поделился и своей долей в нефтяных активах», - пишет журнал.

Второе место в рейтинге сохранила семья Ротенбергов, совокупное состояние которой издание оценило в 4,2 миллиарда долларов. По данным Forbes, своим состоянием семья обязана подрядам «Газпрома» и другим госзаказам.

Третье место с 2,7 миллиардами долларов заняли братья Ананьевы, председатели совета директоров Промсвязьбанка.

На четвертом месте - сыновья первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева, совладельцы ТАИФ Айрат и Радик Шаймиевы. Их состояние оценивается в 2,215 миллиарда долларов.

При составлении рейтинга журнал учитывал стоимость принадлежащих семье активов: акций компаний, земельных участков, объектов недвижимости, а также личного имущества. В список включены только те семьи, которые заработали основную часть капитала частным порядком, не будучи госслужащими.