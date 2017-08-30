Паром с 205 пассажирами на борту сел на мель в Греции

2017-08-30 13:30 | www.oxu.az | 2

Паром Blue Star Patmos сел на мель при входе в гавань греческого острова Иос.

Как сообщает Oxu.Az cо ссылкой на греческое телевидение, внутрь корабля стала поступать вода. Подоспевшие на помощь экстренные службы успели эвакуировать с парома 205 пассажиров и 87 членов экипажа.

В компании-судовладельце сообщили, что ни пассажиры, ни моряки не пострадали. В настоящий момент они находятся в ближайшем порту.

А специалисты уже начали обследовать паром. Планируется снять его с мели после обследования корабля водолазами.

Н.О.