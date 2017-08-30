Туркменистан принимает меры по противодействию коррупции

2017-08-30 13:53 | www.trend.az | 2

АШХАБАД / Trend/ - В отчете Государственной службы Туркменистана по борьбе с экономическими преступлениями особое место отведено реализации программы противодействия коррупции, сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

В Ашхабаде накануне состоялось очередное заседание Государственного совета безопасности. Борьба с коррупцией не должна сводиться только к выявлению отдельных фактов, главный акцент следует сделать на формировании антикоррупционной системы поведения, а также устранении причин и условий, порождающих это негативное явление, приводятся в материале слова президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

Указав на важность работы, осуществляемой в данном направлении в соответствии с положениями национального законодательства, глава государства дал ряд соответствующих поручений.

Ранее сообщалось, что в ряде министерств и ведомств были выявлены случаи злоупотребления должностными полномочиями некоторых ответственных работников, факты взяточничества и контрабанды.

В частности, было доложено о результатах проверки деятельности структур сельскохозяйственного комплекса и государственного концерна «Туркменхимия». В середине мая в Туркменистане были заведены уголовные дела по признакам преступлений, связанных с взяточничеством и хищением государственного имущества. Были представлены результаты следственных действий и принятых мер по уголовным делам бывших руководителей дирекции по строительству газохимического комплекса госконцерна «Туркменгаз», Байрамалийского предприятия по производству растительного масла гособъединения пищевой промышленности и Бахарлынского цементного завода гособъединения «Туркменцемент». Также были озвучены итоги судебного разбирательства по уголовным делам ряда сотрудников органов прокуратуры.

(Автор: Гусейн Гасанов)