В России создали первые боеприпасы для беспилотников

2017-08-30 14:03 | www.apa.az | 2

Первые боеприпасы для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) созданы в России, масса их боевой части составляет до 50 килограммов.

Как сообщает АПА со ссылкой на «РИА Новости», первые боеприпасы для беспилотных летательных аппаратов созданы в России, масса их боевой части составляет до 50 килограммов.

Проект реализуется опытно-конструкторским бюро «Авиаавтоматика» (Курск) совместно с компанией «ВАИС-Техника» в течение трех лет в инициативном порядке.

Оружие для БПЛА именуется разработчиками как аппараты доставки грузов воздушного старта. Фактически это управляемые, в том числе планирующие бомбы. Семейство изделий массой 15, 25, 50 и 100 килограммов предназначено для доставки груза в виде боевой части массой до 50 килограммов на дальность от 12 до 20 километров в режиме планирования и до 100 километров при использовании двигателя.

Длина изделий - от одного до двух метров. При этом масса доставляемого груза (полезной нагрузки и боевой части) составляет 7, 17, 25 и 50 килограммов. Все они имеют модульный тип построения, позволяющий на единой конструкционной базе в полевых условиях собирать как планирующие аппараты, так и оснащенные силовой установкой, производить установку боевой части, а также менять модуль наведения.

Для изменения полетного задания во время полета может быть использована линия радиокоррекции. Навигация осуществляется по данным инерциальной системы и спутниковой системы позиционирования. Наведение на цель выполняется посредством лазерной системы, а также с использованием видеомодуля управления.

Как пояснил ведущий российский эксперт в области беспилотных летательных аппаратов Денис Федутинов, затянувшаяся ситуация с отсутствием современных систем беспилотников тяжелого класса в России обусловило отсутствие отечественных малогабаритных систем оружия, потенциально применимого на подобных аппаратах.

«Появление новых систем оружия является позитивным моментом, показывающим то, что решение обозначенной проблемы происходит параллельно с разработкой российских беспилотников, таких как «Корсар», «Орион», «Альтаир», в чем в настоящее время наметился определенный прогресс», - сказал Федутинов.