Адвокат Акифа Човдарова попросил один месяц для подготовки защитной речи

2017-08-30 13:50 | www.oxu.az | 2

В Сабунчинском районном суде продолжился судебный процесс по уголовному делу находящегося под арестом бывшего начальника Главного управления по безопасности в сфере энергетики и транспорта упраздненного МНБ, генерал-майора Акифа Човдарова и других.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, на заседании под председательством судьи Бакинского военного суда Габиба Гасанова выступил адвокат обвиняемого Орхана Османова. Он попросил вынести оправдательный приговор в отношении его подзащитного.

Адвокат обвиняемого А.Човдарова попросил один месяц для подготовки защитной речи, а адвокат Салима Мамедова – 2 недели. Суд предоставил им неделю, процесс отложен до 6 сентября.

Отметим, государственный обвинитель обратился с ходатайством к суду приговорить Акифа Човдарова к 15 годам лишения свободы. Также прокурор обратился с ходатайством к суду приговорить Салима Мамедова к 12 годам, Акифа Алиева и Орхана Османова – 9 годам лишения свободы.

A.M.