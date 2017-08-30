Человек впервые переплыл Балтийское море – ВИДЕО

2017-08-30 14:00 | www.oxu.az | 2

Поляк Себастьян Карась стал первым человеком в истории, которому удалось переплыть Балтийское море, сообщает Oxu.Az со ссылкой на korrespondent.net.

Пловец одолел 100 километров, разделяющих польский город Колобжег и датский остров Борнхольм, за 28,5 часов, передает Польское радио.

Мастера спорта сопровождало небольшое судно. На некоторых отрезках пути высота волн достигала 2 метров, температура воды не превышала 20 градусов.

Это была вторая попытка поляка переплыть Балтийское море. В прошлом году он прервал заплыв через восемь часов после старта в связи с состоянием здоровья.

26-летний польский пловец родился в Эльблонге. В 2015 году он переплыл 41-километровый пролив Ла-Манш за 8 часов и 48 минут, установив рекорд Польши.

И.Ф.