Президент Узбекистана выразил соболезнования США

2017-08-30 14:10 | www.trend.az | 3

ТАШКЕНТ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев направил послание президенту США Дональду Трампу с выражением соболезнования в связи с человеческими жертвами в результате урагана, сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.

«С чувством глубокой скорби воспринял печальную весть о многочисленных человеческих жертвах и пострадавших в результате разрушительного урагана «Харви» в штате Техас», - говорится в сообщении.

Глава Узбекистана передал слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Как сообщалось, за восемь дней урагана «Харви», который затем превратился в тропический шторм и сопровождался рекордным количеством осадков, число погибших при наводнениях в Техасе достигло 30.

(Автор: Демир Азизов)