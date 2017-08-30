Завтра в Баку будет до 36 градусов тепла

2017-08-30 14:13 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не будет, ожидается умеренный северо-западный ветер, днем он сменится юго-восточным, утром местами возможен слабый туман, сообщили Trend в среду в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха на Абшероне ночью - 23-26, днем - 32-37, в Баку ночью - 23-25, днем - 34-36 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью - 65-70, днем - 45-50 процентов.

На пляжах Абшерона температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя - 25-26, Загульбе, Бузовне, Мардакане, Шувелане - 26-27, Тюркане, Говсане, Сахиле, Шихово – 27-28градусов тепла.

В районах Азербайджана в четверг также будет преимущественно без осадков, ветер - восточный.

Температура воздуха ночью составит 20-25, днем - 33-38, в горах ночью - 13-18, днем - 25-30 градусов тепла.

(Текст: Талех Агавердиев)