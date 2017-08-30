В Узбекистане освобожден от должности глава гостелерадиокомпании

2017-08-30 14:16 | www.trend.az | 2

ТАШКЕНТ /Trend/ - Исполняющий обязанности председателя Национальной телерадиокомпании Узбекистана Бабур Алиханов освобожден от должности, сообщили Trend в среду в НТРК.

Назначение на эту должность и отстранение от нее является прерогативой главы государства. При этом не обнародовано официальное сообщение об отставке Алиханова и ее причинах. Сообщение о том, кто теперь возглавит НТРК, также отсутствует.

Ранее президент Мирзияев объявил о необходимости реформирования телевидения. Он раскритиковал местные телеканалы, отметив, что времена бравурных реляций миновали и необходимо внедрять в деятельности СМИ современные международные стандарты.

Алиханов был назначен на должность и.о. главы НТРК указом президента в начале августа текущего года. На этом посту он сменил Хуршида Мирзахидова, назначенного в феврале и освобожденного от должности как не справившегося с ее модернизацией.

НТРК осуществляет трансляцию 12 телевизионных и четырех радиоканалов. В конце июля телекомпания запустила трансляцию первого круглосуточного новостного телерадиоканала "Узбекистан 24". Вещание канала осуществляется на узбекском, русском и английском языках. Канал впервые в практике национального телевидения планирует открыть около 10 корреспондентских пунктов за рубежом, в частности, в России.

(Автор: Демир Азизов)