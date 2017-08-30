Лавров: «У России нет данных о подготовке нападения на Израиль»

2017-08-30 14:16 | www.apa.az | 2

Москва не располагает информацией о том, что кто-либо готовит нападение на Израиль.

Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.



Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил Иран в строительстве объектов для производства высокоточных управляемых ракет в Сирии и Ливане с целью использовать их против страны.

«Мы информацией о том, что кто-то готовит нападение на Израиль, не располагаем», — заявил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Катара Мухаммадом бен Абдуррахманом Аль Тани.

Министр добавил, что «если кто-либо вообще на пространстве Ближнего Востока или в другом регионе мира планирует нарушать международное право путем подрыва суверенитета, территориальной целостности любого государства, в том числе и, конечно же, всех государств Ближнего Востока и Северной Африки, то это осуждается».