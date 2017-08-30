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Стала известна причина убийства мужем своей жены - ОБНОВЛЕНО

2017-08-30 14:23 | www.apa.az | 2

Как сообщает АПА, Мамедов Бахтияр Джабраил оглу (1981 г.р.) на почве ревности задушил свою жену Марифову Зульфию Зульфугар гызы (1991 г.р.). По этому факту в прокуратуре Низаминского района было возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство).

Б. Мамедов добровольно пришел и сдался полиции.

В своих показаниях Б. Мамедов сообщил, что он жил на съемной квартире по указанному адресу вместе с женой и 7-летним сыном.

Причиной убийства послужили фотографии жены в массажном салоне, которые муж обнаружил у нее на телефоне.

Между ними произошел конфликт, в результате которого Б. Мамедов задушил свою жену.

З. Марифова сказала мужу, что работает в пекарне. В ходе расследования выявилось, что она работала в массажном салоне.

Б.Мамедов сказал, что не знал о месте работы жены.

В настоящий момент необходимые следственные мероприятия по возбужденному уголовному делу продолжаются.

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10:05

В Баку совершено убийство.

Как сообщили АПА в прокуратуре Низаминского района, житель района Мамедов Бахтияр Джабраил оглу (1981 г.р.) на почве ревности задушил свою супругу Марифову Зульфию Зульфугар гызы (1991 г.р.).

По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие. 

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