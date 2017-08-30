За Республиканским стадионом сжигают деревья

2017-08-30 14:10 | www.oxu.az | 3

В Министерство экологии и природных ресурсов поступила информация об уничтожении деревьев на территории за Республиканским стадионом имени Тофига Бахрамова. Сигнал был рассмотрен сотрудниками ведомства на месте инцидента.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщили АПА в МЭПР, в ходе осмотра территории установлено, что в зеленой зоне площадью 600-700 кв. м в общей сложности сожжены 19 деревьев (16 сосен и 3 айланта).

С целью выявления и привлечения к ответственности виновных (виновного) подано обращение в Управление полиции города Баку.

A.M.