В Москве сгорел «Великолепный век» – ВИДЕО

2017-08-30 14:20 | www.oxu.az | 4

На юго-западе Москвы в двухэтажном здании произошел крупный пожар. По данным МЧС, площадь возгорания составила 150 квадратных метров.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Ren.Tv, инцидент произошел 30 августа в заведении «Великолепный век», расположенном на Новочеремушкинской улице. Сотрудники экстренных служб столицы оперативно ликвидировали пожар.

Отмечается, что в кафе не находилось персонала и посетителей, о пострадавших от пожара информации не поступало. Также отмечается, что в здании находятся торговые павильоны и супермаркет.

В данный момент выясняются обстоятельства и причины возникновения пожара.

И.Ф.