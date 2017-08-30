В Москве сгорел «Великолепный век» – ВИДЕО

2017-08-30 14:20 | www.oxu.az | 4
На юго-западе Москвы в двухэтажном здании произошел крупный пожар. По данным МЧС, площадь возгорания составила 150 квадратных метров.
Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Ren.Tv, инцидент произошел 30 августа в заведении «Великолепный век», расположенном на Новочеремушкинской улице. Сотрудники экстренных служб столицы оперативно ликвидировали пожар.
Отмечается, что в кафе не находилось персонала и посетителей, о пострадавших от пожара информации не поступало. Также отмечается, что в здании находятся торговые павильоны и супермаркет.
В данный момент выясняются обстоятельства и причины возникновения пожара.
И.Ф.