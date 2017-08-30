Азербайджанские вертолеты в небе над Грузией

2017-08-30 14:30 | www.oxu.az | 3

Азербайджан вновь отправил вертолет для тушения пожаров в Грузии.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, на основе обращения правительства Грузии, по поручению президента Азербайджана Ильхам Алиева один противопожарный вертолет МЧС с экипажем из 10 человек был отправлен в Грузию.

Отметим, что начавшийся вчера рядом с курортом Абастумани пожар уже охватил территорию общей площадью более 5 га. К тушению пожара были привлечены живая сила, техника и один вертолет. Порывистый ветер затрудняет тушение пожара. Для предотвращения пожара Украина направила самолет АН-32П с водяным баком общей емкостью 8 тонн. Ожидается, что для участия в борьбе с огнем Турция отправит в Грузию вертолет.

Напомним, несколько дней назад в Боржоми-Харагаульском национальном парке Грузии начался пожар. В ответ на обращение правительства Грузии, по поручению президента Ильхама Алиева, к тушению лесных пожаров в Грузии были привлечены 22 единицы техники, в том числе один вертолет и 131 человек, два вертолета Государственной пограничной службы (ГПС) и экипаж из 6 человек.

Э.А.

