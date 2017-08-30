Армия Сирии вернула контроль над пятью КПП на границе с Иорданией

2017-08-30 14:34 | www.trend.az | 2

Правительственные силы Сирии и союзные им войска восстановили контроль над пятью пограничными пунктами на границе с Иорданией, передает РИА Новости со ссылкой на сирийский военный источник.

"Сирийская армия вернула контроль над следующими пограничными пунктами на границе с Иорданией: 165, 166, 167, 168 и 169", - рассказал собеседник агентства.

По словам источника, успех был достигнут после столкновений с боевиками террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" в пограничной зоне. Террористы понесли потери и бежали со своих позиций.