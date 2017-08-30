В Китае число жертв обвала горных пород достигло 23 человек

2017-08-30 14:36 | www.trend.az | 2

Число жертв обвала горных пород, произошедшего в понедельник в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая, достигло 23, еще 12 человек числятся пропавшими без вести, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.

Ранее сообщалось о 17 погибших и 32 пропавших без вести. По состоянию на 16.00 по местному времени среды спасатели извлекли из-под обломков 23 тела жертв.

Обвал произошел в одной из деревень в уезде Наюн округа Бицзе провинции Гуйчжоу в понедельник в 10.44 по местному времени. Поисково-спасательные работы продолжаются уже более 50 часов, в них принимают участие более двух тысяч человек.