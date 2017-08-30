Российская часть Каспийского моря исчезает

2017-08-30 14:40 | www.oxu.az | 3

При существующих темпах глобального потепления российская часть акватории Каспийского моря обмельчает через 75 лет. К такому выводу пришли американские, российские и французские ученые.

Как передает Oxu.Az, соответствующее исследование опубликовано в журнале Geophysical Research Letters, кратко о нем сообщает Американское геофизическое общество.

Ежегодно в период с 1996-го по 2015-й уровень воды в Каспийском море, как показали ученые, снижался на семь сантиметров в год. Всего за указанное время показатель упал на примерно 1,4 метра, что пока еще на один метр выше исторического минимума, зафиксированного в конце 1970-х годов (29 метров ниже уровня моря).

Эксперты прогнозируют дальнейший спад уровня воды в Каспийском море. Сильнее всего это будет происходить в северной части озера, приходящейся на Россию и Казахстан, где самая низкая глубина (примерно пять метров), полное высыхание данного участка озера, при сохранении существующих темпов потепления, прогнозируется через 75 лет.

Причиной усыхания водоема называется повышение температуры приповерхностного слоя атмосферы (за последние тридцать лет примерно на один градус Цельсия) из-за глобального потепления.

К подобным выводам авторы пришли, проанализировав данные со спутников миссии GRACE (Gravity Recovery And Climate Experiment) и наземных наблюдений с четырех станций (отмечены на карте красными точками).

Каспийское море расположено между Европой и Азией, выход к нему имеют пять стран. Водоем занимает территорию площадью 371 тысячу квадратных километров. Кроме запасов нефти, газа и соли, водоем является нерестилищем для около 90 процентов от общемировой численности осетровых.

Н.О.