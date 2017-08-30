NASA отправит ещё одну миссию на Марс

2017-08-30 14:50 | www.oxu.az | 2

Разработку аппарата для миссии InSight осуществляет Лаборатория реактивного движения NASA.

Как передает Oxu.Az, миссия аппарата, несмотря на сходства с предыдущими экспедициями, будет несколько отличаться. InSight будет изучать не атмосферные явления или заниматься химическим анализом объектов на поверхности. Аппарат займётся изучением марсианской почвы.

Используя сложные геофизические инструменты и высокочувствительные датчики, InSight проведёт химический анализ почвы Марса на разных глубинах, определит сейсмическую активность отдельных участков планеты, среднюю температуру почвы и другие геофизические особенности.

Разработкой уникального аппарата занимается компания Lockheed Martin Space Systems. Старт миссии намечен на май 2018 года.

Н.О.