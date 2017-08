İki cüdoçumuz DÇ-də ilk döyüşdə ipponla qalib gəldi (VİDEO) (YENİLƏNİB)

Bakı. Trend:

Macarıstanın paytaxtı Budapeşt şəhərində cüdo üzrə dünya çempionatını davam edir.

Trend-in məlumatına görə, 73 kq çəki dərəcəsində mübarizə aparan Rüstəm Orucov 1/32 final mərhələsində kosovalı Akil Qyakova ilə qarşılaşıb.

Avropa çempionu R.Orucov ilk döyüşündə ipponla qələbə qazanaraq növbəti mərhələyə yüksəlib.

Bu mərhələdə yarışan digər təmsilçimiz Hidayət Heydərov da Mərakeş cüdoçusu Əhməd əl-Məziatiyə ipponla qalib gəlib.

Qeyd edək ki, hələlik yığmamıza yalnız Orxan Səfərov (60 kq) medal (gümüş) qazandırıb.

