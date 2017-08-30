В столице Малайзии задержали более 40 человек в ходе акции протеста

2017-08-30 14:40 | www.trend.az | 3

Власти задержали 44 человека в ходе акции протеста у посольства Мьянмы в столице Малайзии, передает в среду РИА Новости со ссылкой на новостной портал Malay Mail Online.

По данным портала, более тысячи человек, которые, предположительно, являются представителями народности рохинджа, вышли на улицы, протестуя против жестокости и убийств рохинджа в Мьянме. Акция, начавшаяся утром, спровоцировала пробки в столице страны городе Куала-Лумпур.

Полиция задержала 44 участников несанкционированного протеста за попытку провокации. Отмечается, что согласно законодательству Малайзии иностранцы не могут устраивать демонстрации или акции протеста.

Рохинджа - этнические бенгальцы-мусульмане - нелегально мигрируют из штата Аракан в Мьянме в Малайзию и Индонезию, переплывая Андаманское море в деревянных лодках в поисках лучшей жизни и спасаясь от обострившегося в последние годы конфликта с мьянманскими буддистами. В Мьянме им не предоставляют гражданства и считают жителями соседнего Бангладеш.