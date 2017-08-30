Атамбаев опасается дестабилизации в Кыргызстане после президентских выборов

2017-08-30 14:46 | www.trend.az | 2

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев заявил, что ситуацию в республике могут попытаться дестабилизировать по итогам президентских выборов, намеченных на 15 октября, и предупредил, что не допустит этого, передает в среду РИА Новости

На сегодняшний день в президентской гонке в Кыргызстане остались 24 кандидата на высший государственный пост. Остальным участникам гонки, которых первоначально было 59, отказано в регистрации. Среди кандидатов – выдвинутый политсоветом Социал-демократической партии Кыргызстана (СДПК) экс-премьер Сооронбай Жээнбеков, которого поддерживает Атамбаев. Ранее ряд соперников Жээнбекова заявили, что на местах якобы используется административный ресурс для поддержки кандидата от президентской партии.

"Сейчас идет раскачка, что власть применяет административный ресурс, с тем, чтобы попытаться дестабилизировать страну после выборов. Я хочу напомнить, что я до первого декабря президент этой страны и мне времени хватит, чтобы всех, кто будет пытаться привести снова нашу страну к смуте, очень жестко наказать. Тем более, когда меня поддерживает народ", - сказал Атамбаев в среду журналистам.

Он подчеркнул, что сегодня в Кыргызстане "надо бояться не административного ресурса, а финансового ресурса".

Лидер Кыргызстана напомнил, что в республике за шесть лет его правления намечены позитивные сдвиги в экономике и внешней политике. "Когда говорят, что за шесть лет президентства Атамбаева ничего не сделано - это слепцы, конечно. Те, которые не хотят видеть, чего достигла страна, благодаря ее народу, труженикам и содействию дружественных братских стран", - сказал президент.

По его словам, в политическую игру в стране вступили силы, которые заинтересованы, "чтобы президентом не стал человек, который продолжит путь Атамбаева". "Мы с таким трудом, с такими лишениями, жертвами нашли этот путь. Но есть те, кто хочет прежних порядков. Есть люди, которые хотят сделать коммерческий комок из Киргизстана, хотят зарабатывать на его ресурсах, на трагедии людей. Этого не будет", - заверил он.

Президентский срок действующего главы государства Атамбаева заканчивается первого декабря нынешнего года и, согласно конституции, он не может повторно баллотироваться в президенты.