Бизнесмен Джабраилов устроил в отеле стрельбу из наградного пистолета

2017-08-30 15:00 | www.oxu.az | 4

Известный бизнесмен Умар Джабраилов, задержанный за то, что он открыл огонь из пистолета в московском отеле, стрелял из наградного оружия, сообщает Oxu.Az со ссылкой на Лайф.

«29 августа вечером в полицию поступило сообщение о том, что в отеле, расположенном в центральной части города, постоялец нарушает правила проживания. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали мужчину, который из принадлежащего ему наградного пистолета произвёл выстрелы вверх», - говорится в сообщении ГУ МВД по Москве.

Лайф ранее писал, что сотрудники отеля Four Seasons в центре Москвы услышали в номере выстрелы. Они позвонили в полицию. Прибывшие стражи порядка обнаружили, что стрелявшим является Умар Джабраилов. Пулевые отверстия были в полу и потолке. Информации о пострадавших в результате стрельбы нет.

Умар Джабраилов известен как бизнесмен и политический деятель. Он занимал пост зампреда Комитета Совета Федерации по международным делам. Также он является основателем и руководителем ассоциации предпринимателей «Аванти».

И.Ф.