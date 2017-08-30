Россия и Катар подтвердили координацию в сфере нефтедобычи

2017-08-30 14:47 | www.trend.az | 3

Россия и Катар заинтересованы в координации усилий по взаимодействию в сфере энергетики и нефтедобычи, заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Катара Мухаммедом бен Абделем Рахманом Аль Тани, передает ТАСС

"У нас есть настрой на то, чтобы активнее развивать торгово-экономические связи, - отметил Лавров. - Однако уровень товарооборота пока не отвечает имеющемуся потенциалу двух стран. В этой связи мы отводим большое значение активизации работы в совместной российско-катарской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству, которая собиралась в апреле текущего года в Дохе. На полях мероприятия прошел также бизнес-форум наших предпринимателей".

"Недавно мы обновили состав российско-катарского делового совета, что должно способствовать улучшению взаимодействия в торгово-экономической сфере", - добавил министр.

"Мы подтвердили обоюдную заинтересованность в продолжении нашей координации в сфере энергетики, в сфере нефтедобычи и в рамках форума экспортеров газа, - отметил он. - Отмечается растущий интерес к взаимному увеличению в сфере капиталовложений между Российским фондом прямых инвестиций и Катарским инвестиционным агентством".