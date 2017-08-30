Barzani açık açık söyledi! ABD karşı değil

2017-08-30 14:53 | www.trend.az | 0

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani, ABD Savunma Bakanı James Mattis'in, ülkesinin Kürdistan Bölgesi'nde yapılacak referanduma karşı olmadığını belirttiğini iddia etti. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ise Barzani'den referandumun ertelenmesini talep etmişti.

Barzani, Suudi Arabistan merkezli Şark el Awsat gazetesine verdiği röportajda, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Rudaw'ın aktardığına göre Barzani, 22 Ağustos'ta Erbil'de ABD Savunma Bakanı ile yaptığı görüşmede, Mattis'in Kürdistan halkının talebi ve hedefini anladıklarını ve referanduma karşı olmadığını belirttiğini ancak bunun, terör örgütü DEAŞ karşı savaşa olan konsantrasyonu etkileyeceğini bu yüzden kararın gözden geçirilmesini istediğini belirtti.

'Karşılıksız geri dönüş yok'

Başkan Barzani, Bağdat ile bütün çabaların başarısız olduğunu belirterek, referandumun ertelenmesi talebine şu yanıtı verdiğini kaydetti:

“Kürdistan Bölgesi, kaderiyle ilgili tarihi günler ve haftalar içinde. Daha iyi bir alternatif olmadan, referandum kararından kesinlikle geri dönüş yok. Referandumun gelecek yıl yapılması ve Kürtlerin bağımsızlığa oy vermesi halinde, bunun tanınacağına ilişkin bir belgenin imzalanması konusunda herhangi bir hazırlık var mı?”