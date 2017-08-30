Турция в сентябре начнет новый этап операции «Щит Евфрата» в Сирии

2017-08-30 15:08 | www.oxu.az | 2

После очередных переговоров в Астане по зонам деэскалации в Сирии в сентябре турецкая армия намерена начать новый этап операции «Щит Евфрата».

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, Анкара начнет зачищать территорию с северной части провинции Идлиб.

Газета отмечает, что на недавнем заседании Генштаба ВС и нацразведки Турции шла работа по выработке дорожной карты операции. Было решено начать ее «после переговоров в Астане 13-15 сентября» с провинции Идлиб, часть которой в рамках договоренностей о зонах деэскалации передадут (в соответствии с ожиданиями Анкары) под контроль Турции.

Целью второго этапа «Щита Евфрата» называется «нарушение планов США, которые под видом борьбы с объединением террористических группировок в Сирии «Хейат Тахрир аш-Шам» пытаются передать Идлиб Рабочей партии Курдистана и партии «Демократический союз».

При этом Sabah отмечает, что Турция будет действовать совместно с Ираном и РФ, в том числе в сфере обмена разведданными.

Россия, по данным издания, откроет воздушное пространство для боевых беспилотников ВВС республики, которые определят цели ИГ для ударов авиации. Далее последует наземная фаза операции, в ходе которой РФ и Иран окажут поддержку с юга Идлиба, а Турция войдет с севера, передает ТАСС.

И.Ф.