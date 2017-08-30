Открыт барельеф первому ректору-азербайджанцу БГУ (ФОТО)

2017-08-30 15:05 | www.trend.az | 2

В преддверии 100-летнего юбилея Бакинского государственного университета (БГУ) состоялась церемония открытия барельефа перед домом, где жил первый ректор-азербайджанец вуза, видный общественный деятель и писатель Таги Шахбази Симург.

Выступая на мероприятии, ректор, академик Абель Магеррамов рассказал об историческом значении для университета открытия барельефа. Ученый отметил, что родившийся в 1892 году Таги Шахбази после окончания Первой русско-татарской реальной школы в Баку проучился на медицинском отделении физико-математического факультета Харьковского университета. Таги Шахбази в 1922-1923 гг. работал заместителем комиссара народного просвещения Азербайджана, в 1923-1926 гг. - секретарем Центрального исполнительного комитета, в 1926-1929 гг.- ректором БГУ, в 1930-1937 гг. - заместителем комиссара народного здравоохранения Азербайджана. По словам Абеля Магеррамова, Таги Шахбази, как первый ректор-азербайджанец БГУ, за три года руководства вузом проделал большие работы. Так, увеличилось число уроков на национальном языке, начала преподаваться отечественная история, резко возросло число национальных кадров и студентов. Таги Шахбази в числе четырех ректоров университета был репрессирован, и расстрелян как «националист».

На церемонии также выступили профессор Джахангир Мамедли и Сугра Рзаева от имени семьи Таги Шахбази.