В Стамбуле отменен ряд морских рейсов

2017-08-30 15:07 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - В Стамбуле в связи с сильным ветром и дождем отменены некоторые морские рейсы, сообщает в среду орган по управлению морским транспортом Турции.

Согласно прогнозам синоптиков, сильный ветер и ливни в акватории Стамбула будет наблюдаться до четверга.

Также сообщается, что из-за отмены ряда морских рейсов тоннель Мармарай функционирует в усиленном режиме.

Отметим, что накануне в Стамбуле начался сильный ливень.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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