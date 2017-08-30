Айдын Алиев: «Позиция Азербайджана относительно принятия Косово в ВТО остается неизменной»

2017-08-30 15:13 | www.apa.az | 2

Председатель Государственного таможенного комитета Азербайджана Айдын Алиев принял делегацию во главе с руководителем Департамента международного таможенного сотрудничества и интеграции в Евросоюз Таможенного управления Минфина Сербии Джорданой Виданович.

Как сообщили АПА-Экономикс в пресс-службе ГТК, на встрече А.Алиев отметил высокий уровень политических связей между Азербайджаном и Сербией, подчеркнул необходимость развития торговых отношений. Он заявил, что Азербайджан поддерживает территориальную целостность Сербии. А.Алиев прокомментировал и вопрос принятия Косово во Всемирную таможенную организацию (ВТО). Он отметил, что позиция Азербайджана, озвученная на конференции руководителей таможенных служб европейского региона Всемирной таможенной организации в Вене в апреле этого года, остается неизменной. Было отмечено, что Азербайджан не признает независимость Косово и одностороннее провозглашение независимости противоречит международному праву.

Д.Виданович поблагодарила ГТК за справедливую позицию, продемонстрированную на упомянутой конференции ВТО.