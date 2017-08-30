Два бегемота отбили антилопу у крокодила – ВИДЕО

2017-08-30 15:20 | www.oxu.az | 2

Два бегемота напали на крокодила в национальном парке Крюгера (ЮАР), чтобы отбить у хищника антилопу гну. Необычный инцидент снял на видео 72-летний пенсионер Мервин Ван Вик (Mervyn Van Wyk), путешествовавший по заповеднику со своей женой.

Как передает Oxu.Az, запись доступна на YouTube-канале Kruger Sightings.

На ролике видно, как крокодил схватил за заднюю лапу отбившуюся от стада антилопу. По словам Ван Вика, рептилия пыталась затащить свою жертву в воду в течение восьми минут. В итоге на подмогу вымотанному копытному пришли два бегемота. Они незаметно подкрались к крокодилу сзади, а затем напали на него, заставив тем самым отпустить гну.

В описании к видео отмечается, что поступок бегемотов вовсе не свидетельствует о том, что им стало жаль антилопу. Скорее всего, они просто не заметили крокодила и решили, что копытное вторглось на их территорию, и поэтому выгнали его из воды.

Н.О.