Сербия изучает опыт Азербайджана в таможенной сфере

2017-08-30 15:12 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Сербия изучает новшества, применяемые Азербайджаном в таможенной сфере, в частности систему GPS-слежения.

Согласно сообщению Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана, об этом сказала находящаяся в Баку глава Департамента международного таможенного сотрудничества и евроинтеграции Таможенного управления министерства финансов Сербии Гордана Виданович на встрече с председателем ГТК Азербайджана Айдыном Алиевым.

В ходе встречи Айдын Алиев отметил, что, несмотря на то, что политические связи между странами находятся на высоком уровне, существует необходимость в развитии торговых отношений.

Председатель ГТК Азербайджана напомнил, что обе страны поддерживают друг друга в рамках международных организаций. Как отметил Алиев, Азербайджан поддерживает территориальную целостность Сербии, что является наглядным примером высокого уровня политических связей.

Алиев напомнил, что в апреле этого года на Конференции руководителей таможенных служб Европейского региона, организованной Всемирной таможенной организацией, Азербайджан еще раз подтвердил свою позицию по непризнанию независимости Косово. Объявленная в одностороннем порядке независимость противоречит нормам международного права, добавил председатель ГТК.

В свою очередь, Виданович выразила надежду, что Азербайджан поддержит Сербию в вопросе Косово на следующем заседании Всемирной таможенной организации.

(Автор: Азад Гасанли)

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