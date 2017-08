В Азербайджане начались съемки фантастического фильма "Бабек 2020" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В социальных сетях представлен первый тизер художественного фильма "Бабек 2020", сообщает Trend Life. Режиссер работы – Заур Таирсой, графика – Фамиль Асадов (студия LİMAF), модельер – Шалаля Магсудова.

В съемках картины примут участие известные азербайджанские и зарубежные актеры. По словам Фамиля Асадова, проект будет снят в жанре фантастики и станет новшеством в отечественной киноиндустрии. Премьера фильма запланирована на 2020 год.

"Новый фильм будет отвечать всем необходимым современным требованиям. Конечно, классика актуально во все времена, но современная киноиндустрия и желания зрителей требуют новшеств и оригинального подхода к продукции. Мы уверены, что фильм "Бабек 2020" понравится зрителям, потому что у нас для этого есть все условия и высококвалифицированные специалисты. Этот проект также направлен на военно-патриотическое воспитание молодежи", - отметил Заур Таирсой и выразил надежду, что картина станет такой же культовой как художественный кинофильм, созданный в1979 году киностудиями «Азербайджанфильм» и «Мосфильм» о жизни и подвигах Бабека.

Режиссером работы был Эльдар Гулиев, а в главных ролях сыграли Расим Балаев, Гасан Турабов, Амалия Панахова, Тамара Яндиева, Шахмар Алекперов, Мамед Вердиев, Хамид Азаев, Энвер Гасанов и другие.

Действие фильма "Бабек" (снятого в 1979 году) происходит в IX веке. В фильме описана история жизни Бабека, согласно сюжету фильма возглавлявшего движение хуррамитов против Арабского халифата. События фильма представлено как народно-освободительное движение за национальную независимость Азербайджана от Халифата под предводительством народного героя Бабека. За двадцать лет упорной борьбы Бабек выиграл множество сражений. Однако в результате предательства попал в плен. Бабек отказался от предложения выкупить свою свободу ценой измены - и был казнён.

