Премьер Грузии: Азербайджан снова протянул руку помощи

2017-08-30 15:26 | www.oxu.az | 2

По заявлению премьера, вновь помочь Грузии готов и Азербайджан. В работах по ликвидации пожара в Абастумани кроме Украины и Турции, Грузии, возможно, поможет и Азербайджан, сообщает Oxu.Az со ссылкой на Haqqin.az.

Как заявил журналистам находящийся в Туркмении премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, Азербайджан вновь готов помочь Грузии авиацией.

«В Абастумани очаг огня. Он не таких масштабов, какой был в Боржомском ущелье. Ведутся активные работы. Вчера вечером мне позвонил президент Порошенко и предложил прислать самолет. Насколько мне известно, самолет в пути и прибудет в самом ближайшем будущем, за что, разумеется, я хочу выразить ему большую благодарность. Нам также, предположительно, поможет вертолет из Азербайджана.

Хочу также поблагодарить президента Азербайджана не только за эту помощь, но и за то, что мы использовали их авиацию и в прошлом. Думаем, во время таких событий с точки зрения чрезвычайных ситуаций очень важно региональное сотрудничество», - заявил премьер-министр.

И.Ф.