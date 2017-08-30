Туркменистан привержен политике нейтралитета - МИД

2017-08-30 15:23 | www.trend.az | 3

АШХАБАД /Trend/ - В своей деятельности в ходе 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, которая откроется в Нью-Йорке 12 сентября, Туркменистан будет руководствоваться строгим следованием принципам нейтралитета, невмешательства, твердой приверженностью мирным, политическим средствам решения конфликтов и противоречий, говорится в сообщении туркменского внешнеполитического ведомства.

"Позиция Туркменистана в вопросах разоружения и нераспространения оружия массового поражения, разработанная и отстаиваемая под руководством президента страны, является ясной и предельно четкой", - сказано в информации.

Туркменистан приветствует конструктивные предложения международного сообщества, отдельных государств, направленные на содействие глобальным разоруженческим процессам, и, исходя из приоритетов государства и региона, заинтересованно рассматривает вопросы своего участия в их реализации.

Ранее сообщалось, что Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 12 декабря международным днем нейтралитета. Данная резолюция была принята по инициативе Туркменистана.

МИД Туркменистана отмечает, что с принятием Генеральной Ассамблеей ООН данной резолюции было еще раз убедительно подтверждено, что нейтралитет является значимым фактором в деле укрепления всеобщего мира, безопасности и устойчивого развития. Напомним, что в 1995 году Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию "Постоянный нейтралитет Туркменистана".

С того времени Туркменистан следует политике позитивного нейтралитета и оборонной достаточности, основным лейтмотивом которой является отказ от участия в каких-либо военно-политических блоках. В Ашхабаде расположена штаб-квартира регионального центра ООН по превентивной дипломатии. Офис оказывает содействие правительствам Туркменистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана в наращивании потенциала по мирному разрешению споров и предотвращению конфликтов путем диалога и привлечения международной поддержки.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ирина Парфёнова)