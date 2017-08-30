Азербайджан вошел в пятерку самых популярных направлений на российском рынке делового туризма

2017-08-30 15:31 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Российское агентство делового туризма и тревел-менеджмента - группа компаний "Аэроклуб" назвало самые популярные направления среди российских бизнес‑путешественников.

Как сообщили Trend в среду в министерстве культуры и туризма, Азербайджан включен в список пяти стран ближнего зарубежья, в которые чаще всего едут россияне с целью делового туризма.

Согласно результатам исследования, в 2017 году российские бизнесмены для деловых поездок чаще всего выбирали Казахстан, Узбекистан, Грузию, Беларусь и Азербайджан. Грузия впервые за последние несколько лет вошла в тройку стран в данном списке. Число полетов из России в эту страну в целях бизнеса выросло в 2,5 раза.

Украина заняла в списке шестое место. После прекращения прямого авиасообщения между двумя странами 70 процентов российских бизнесменов летят в Украину транзитным путем через Беларусь, 17 процентов – через Азербайджан и четыре процента – через Латвию.

Отметим, что группа компаний «Аэроклуб» входит в тройку крупнейших агентств российского рынка Business Travel, является лидером рынка MICE-услуг в России. Компания признаётся экспертом и лидером рынка благодаря многолетнему опыту, высококвалифицированным специалистам, непревзойдённому уровню обслуживания и инвестициям в собственные IT-разработки.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)