Жириновский: Больше не буду купаться с мужчинами – ВИДЕО

2017-08-30 15:35 | www.oxu.az | 3

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что больше не будет купаться в одном бассейне вместе с мужчинами, так как такие ситуации вызывают нездоровую реакцию у СМИ, передает Oxu.Az cо ссылкой на портал «Русская планета».

«Учитывая слишком болезненное восприятие обнаженных тел — плавки имеются в виду — мы больше этого делать не будем», - заявил Жириновский. Его слова приведены порталом «Русская планета».

По словам лидера ЛДПР, СМИ превратно истолковали факт его купания в бассейне вместе с молодыми однопартийцами.

В августе в СМИ появились кадры,запечатлевшие, как В.Жириновского с надувного матраца сбрасывают в воду бассейна некие молодые люди. После падения Жириновский попросил записать имена тех, кто «свергнул» его с пьедестала.

«Это моя ошибка. Больше не лягу и не войду в бассейн», - отметил Жириновский.

Н.О.