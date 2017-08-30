Самолет "Турецких авиалиний" совершил экстренную посадку в Египте

2017-08-30 15:41 | www.trend.az | 3
БАКУ /Trend/ - Самолет "Турецких авиалиний" (THY), выполнявший рейс Стамбул - Янбу-эль-Бахр (Саудовская Аравия), совершил экстренную посадку в столице Египта Каире, пишут в среду турецкие СМИ.
Согласно сообщениям, причиной экстренной посадки стал приступ эпилепсия у одного из пассажиров во время полета.
Сообщается, что пассажир с приступом эпилепсии был госпитализирован в Каире.
«После госпитализации пассажира самолет продолжил полет», - пишут СМИ.
(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu