Самолет "Турецких авиалиний" совершил экстренную посадку в Египте

2017-08-30 15:41 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Самолет "Турецких авиалиний" (THY), выполнявший рейс Стамбул - Янбу-эль-Бахр (Саудовская Аравия), совершил экстренную посадку в столице Египта Каире, пишут в среду турецкие СМИ.

Согласно сообщениям, причиной экстренной посадки стал приступ эпилепсия у одного из пассажиров во время полета.

Сообщается, что пассажир с приступом эпилепсии был госпитализирован в Каире.

«После госпитализации пассажира самолет продолжил полет», - пишут СМИ.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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