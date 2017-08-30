На окраине Рима произошли столкновения между мигрантами и местными жителями

2017-08-30 15:45 | www.trend.az | 3

Столкновения между мигрантами из Африки и жителями находящегося на восточной окраине Рима района Тибуртино произошли минувшей ночью в центре временного содержания беженцев, передает в среду РИА Новости со ссылкой на итальянский новостной телеканал TGcom24.

По информации журналистов, причиной конфликта послужила перебранка между 40-летним уроженцем Эритреи и несколькими местными подростками, происшедшая во вторник вечером. Согласно некоторым свидетельствам, во время разговора на повышенных тонах африканец принялся бросать в ребят камни.

Около полуночи мать одного из подростков отправилась в центр для мигрантов, чтобы разобраться в происшедшем. Однако после выяснения отношений около 50 беженцев, проживающих в этом здании, преградили ей дорогу домой. Тогда римлянка позвала на помощь других обитателей района, которые фактически взяли здание центра в осаду. В ходе этих столкновений эритреец был ранен ножом в спину. Мужчину доставили в больницу, состояние его здоровья не вызывает у врачей опасений.

Столичные карабинеры ведут расследование всех обстоятельств данного инцидента.

В минувший четверг в центре Рима близ железнодорожного вокзала Термини произошли серьезные столкновения между полицией и мигрантами, которых власти выселили из здания, где они нелегально проживали около четырех лет. Беженцы из Эфиопии и Эритреи разбили своеобразный лагерь прямо на газонах площади Независимости, и, когда полицейские попробовали удалить их оттуда, в правоохранителей полетели камни, бутылки и даже газовые баллоны. В ответ стражи порядка применили силу, в частности, использовали водомет. Два человека тогда были задержаны за сопротивление полиции, несколько мигрантов были ранены. Это ЧП получило большой общественный резонанс и вызвал бурную полемику относительно перспектив дальнейшего пребывания мигрантов в Италии.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и острыми экономическими проблемами в странах Африки и Ближнего Востока. В конце июля Международная организация по миграции (IOM) сообщила, что число мигрантов, прибывших с начала этого года морским путем в Европу, уже превысило 111 тысяч человек. Почти 85 процентов из них прибыли в Италию.