Запой помешал британским «пиратам» установить мировой рекорд

2017-08-30 15:50 | www.oxu.az | 3

Жители британского города Гастингс не смогли установить мировой рекорд по количеству людей в костюмах пиратов, одновременно собравшихся в одном месте. Организаторам события требовалось более 14 тысяч человек, однако пришло чуть больше 10,5 тысяч. Еще четыре тысячи потенциальных «пиратов» застряли в местных пабах.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает UPI.

Костюмированный рекорд жители Гастингса должны были установить в рамках городского фестиваля Prom. По словам организатора события, эта затея провалилась, так как значительная группа участников была замечена в местных пабах и попросту не смогла дойти до места сбора.

«Нам жаль говорить, что придется ждать следующего года, чтобы повторить попытку, но это так. Мы не виним тех, кто остался в пабе», - заявил автор идеи «пиратского» рекорда Энди Хэзлхерст.

Мэр города Дик Клифф, впрочем, расстроился.

«Я увидел, что некоторые все еще сидят в пабе, когда начался подсчет. Я подумал: «Какого черта они там делают?»», - заявил чиновник.

Это была четвертая попытка жителей Гастингса установить подобный рекорд. Для воплощения столь необычной задумки в жизнь им нужно было собрать 14 231 человека на местном пляже.

Н.О.