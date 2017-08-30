Глава немецкого МИД захотел вывезти американское ядерное оружие из Германии

2017-08-30 15:57 | www.oxu.az | 3
Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль поддержал предложение лидера Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартина Шульца о вывозе из страны американского ядерного оружия.
Как передает Oxu.Az, об этом сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.
«Конечно, я уверен, что необходимо начать разговор о контроле над вооружениями и о разоружении», - заявил глава немецкого МИД, находящийся с официальным визитом в США.
На прошлой неделе Шульц, баллотирующийся на пост канцлера Германии, в рамках предвыборной кампании выступил в Триере (федеральная земля Рейнланд-Пфальц), где высказался о необходимости вывезти ядерное вооружение.
«Будучи федеральным канцлером, я стану работать над тем, чтобы вывести ядерное оружие, хранящееся в Германии», - заявил он.
По неподтвержденным данным издания, на авиабазе бундесвера рядом с населенным пунктом Бюхель в Рейнланд-Пфальце размещены до 20 американских ядерных боеголовок.
Н.О.