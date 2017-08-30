В Киеве похитили корреспондента Первого канала

2017-08-30 16:02 | www.apa.az | 3

Журналист «Первого» канала Анна Курбатова была похищена в Киеве в среду.

Как передает АПА со ссылкой на «РИА Новости», об этом сообщила пресс-служба телеканала.

Детали случившегося не сообщаются. Ранее весть о похищении журналистки появилась в бегущей строке на телеканале «Россия 24».

Накануне стало известно, что Курбатова попала в базу данных скандально известного украинского сайта «Миротворец». Авторы сайта обвинили журналистку в «манипулировании информацией» и подготовке «тенденциозного сюжета» о параде в честь Дня Независимости Украины.