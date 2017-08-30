Армянские депутаты едут в Азербайджан - ОБНОВЛЕНО

2017-08-30 16:08 | www.apa.az | 4

Члены делегации парламента Армении в ПА «Евронест» приедут в Баку.

Как сообщает АПА со ссылкой на Armenpress.am, делегация примет участие в форуме, организуемом комиссией по социальным, образовательным, культурным вопросам ПА «Евронест», который пройдет в Баку 22 сентября.

На заседании будут присутствовать и председатель постоянной парламентской комиссии по внешним отношениям Армен Ашотян и депутат парламента Армении Мане Тандилян.

Как сообщили АПА в делегации Милли Меджлиса Азербайджана в ПА «Евронест», 22 сентября в Баку по инициативе делегации состоится конференция на тему «Роль парламентов в стимулирование гендерного равенства и здоровья женщин в рамках 3-х и 5-х Целей устойчивого развития в странах Восточного партнерства».

В качестве организаторов мероприятия выступают ММ Азербайджана, Комитет ПА «Евронест» по социальным вопросам, образованию, культуре и гражданскому обществу, Бакинский офис ООН и Парламентский форум Европы по населению и развитию.

В форуме примут участие депутаты Европарламента и стран-членов ПА «Евронест», представители ООН, Межпарламентского союза форума Европарламента по населению и развитию, а также международные эксперты.