В Шеки сотрудник телеканала попал в ДТП – ФОТО

2017-08-30 16:10 | www.oxu.az | 4

Корреспондент информационной службы телеканала ARB Şəki Ильгар Самедов попал в ДТП.

Как передает Oxu.Az, об этом Report сообщил друг и коллега журналиста Парвиз Имраноглу.

По его словам, авария произошла вечером 29 августа на территории села Орта-Зейзид.

Ильгар Яшар оглу Самедов 1990 г.р. за рулем автомобиля марки ВАЗ-2107 с государственным регистрационным номером 10-LD-533 врезался во встречный ВАЗ-2106. Причиной послужила неисправность тормозной системы. После аварии оба водителя были доставлены в Шекинскую центральную районную больницу. Их состояние расценивается как средней тяжести.

По факту ведется расследование.

Отметим, что 27-летний Ильгар Самедов уже 5 лет работает корреспондентом и ведущим на телеканале ARB Şəki.

Э.А.

