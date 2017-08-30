В Йемене при наводнении погибли восемнадцать человек

2017-08-30 16:02 | www.trend.az | 4
Восемнадцать человек стали жертвами наводнения в Йемене из-за проливных дождей, передает в среду РИА Новости со ссылкой на правительственное агентство Saba.
Стихия вышла из-под контроля в районе Аль-Мукатара южной провинции Лахдж.
"Потоки воды в результате дождей ночью снесли десятки транспортных средств и автомобилей, и погибли 18 человек", - сообщил агентству местный источник.
По его словам, найдены десять тел, поиски остальных пока продолжаются.
В Йемене на период с июля по сентябрь приходится сезон дождей.