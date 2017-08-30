Посредством системы «ASAN Viza» можно будет получить электронную визу в течение 3 дней

2017-08-30 16:14 | www.apa.az | 4

Как сообщили АПА в «ASAN Xidmət», это новшество является результатом работы, проведенной в рамках обеспечения Указа президента Азербайджанской Республики от 21 июня 2017 года №1482 о дополнительных мерах, связанных с развитием и совершенствованием системы «ASAN Viza» и внесении изменений в «Положение о системе "ASAN Viza», утвержденное Указом президента Азербайджанской Республики от 20 октября 2016 года №1082.

Система «ASAN Viza» была создана указом президента Азербайджанской Республики № 923 от 1 июня 2016 года об упрощении процедуры выдачи электронных виз и учреждении системы «ASAN Viza». Посредством данной системы иностранцы и лица без гражданства смогут получить электронную визу в 3 этапа (обращение, оплата и загрузка электронной визы) в течение 3 рабочих дней.

Электронная виза – одноразовый документ, дающий право на пребывание в стране сроком до 30 дней. Электронная виза оформляется лишь гражданам 94 стран, список которых утвержден МИД Азербайджана, а также лицам без гражданства, которые проживают в данных странах на постоянной основе.

Система «ASAN Viza» предлагает иностранным гражданам услугу обращение для получения визы в групповой форме. Групповые обращения предназначены минимум для 2, максимум – для 10 человек. В обращении для членов группы используется один адрес электронной почты. Совершив одну операцию по оплате, можно создать несколько заявлений на обращение.

Отметим, до сегодняшнего дня посредствам «ASAN Viza» электронные визы были выданы 167 337 иностранцам и лицам без гражданства.