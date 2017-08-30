Удивительный Азербайджан глазами российского журналиста (ФОТО)

2017-08-30 16:16 | www.trend.az | 4

Репортёр российского издания Metro (www.metronews.ru) Анна Храмцова в материале "Азербайджан удивит туристов своим многообразием" рассказывает, что посмотреть в Баку и Габале.

Чтобы насладиться горными пейзажами, отведать восточных сладостей, своими глазами увидеть чудеса современной архитектуры и искупаться в море, не обязательно лететь в Швейцарию, Марокко, ОАЭ или Таиланд. Всё это вы найдёте в солнечном Азербайджане, который влюбляет в себя с первого взгляда. Добраться в столицу страны из Москвы можно как на самолёте, так и на автобусе. Лично я воспользовалась первым вариантом и спустя три часа после вылета приземлилась в аэропорту города Баку, сделанном по последнему слову техники.

Старый город Баку



Моя прогулка по району Ичери-шехер (старый город) началась с посещения символа города – Девичьей башни, древнего сооружения, точный возраст которого пока так и не удалось определить. Археологи считают, что строительство башни происходило в два этапа: первый относится к доисламской эпохе, а второй – к 12 веку. В разные времена для неё находили различное применение: в 12 веке она являлась оборонительной крепостью, в 18-19 веках здесь был маяк, а сегодня внутри Девичьей башни находится современный интерактивный музей и смотровая площадка с прекрасным видом на город.

По следам "Бриллиантовой руки"



Побродить по старому городу – это особое удовольствие. Архитектура домов, каждый из которых уникален, просто завораживает. А какие здесь витают запахи! Рекомендую вам попробовать азербайджанский чай из традиционных бокалов и медовую пахлаву. К примеру, это можно сделать в кафе "Бриллиантовая рука", которая находится на том месте, где более полувека назад герой Юрия Никулина Семён Горбунков из одноимённого фильма Гайдая упал, а очнулся уже с гипсом. Это место стало настоящей меккой для русских туристов – люди приходят сюда сделать фото и громко сказать заветное: "Чёрт побери!".

Современный Баку

Старинные здания в Баку прекрасно уживаются с современными постройками: фешенебельные отели европейского уровня, торговые и бизнес центры. Из любой точки города можно увидеть “Пламенные башни” – три высотных здания, включающие в себя офисы, гостиницы и квартины. Они напоминают три языка пламени. А ещё в Баку есть настоящий шедевр современной архитектуры – Центр Гейдара Алиева, созданный по проекту легендарного архитектора Захи Хадид.

Отдых на море



И всё же одна из главных достопримечатльностей Баку – Каспийское море. Для меня стало открытием, насколько оно чистое и мягкое. В центре города нет оборудованных пляжей, поэтому, чтобы искупаться и позагорать, можно отправиться в курортный посёлок Sea Breeze Resort. Недалеко от него, в заповеднике Янардаг, находится одна из самых удивительных достопримечательностей Апшеронского полуострова. Это охваченный пламенем склон горы, который невозможно потушить ни дождём, ни снегом. Необычный пейзаж на самом деле объясняется просто: из верхних слоёв почвы выделяется природный газ, при соприкосновении с кислородом превращающийся в пламя.



Габала



Я советую приезжать в Азербайджан как минимум на десять дней, ведь посмотреть столицу – это ещё не значит увидеть всю страну. В 200 километрах от Баку расположился город Габала – его часто называют "азербайджанской Швейцарией". В тёплое время года здесь можно посетить водопад "Семь красавиц", заняться рафтингом или совершить пешее путешествие в горы, а зимой – отдохнуть на оборудованном канатными дорогами горном курорте. И, когда бы вы не приехали, не упустите восможности попробовать местные деликатесы: различные виды шашлыка, долму, азербайджанский плов, кутабы, вино и многое другое.

Фото Василий Кузьмичёнок